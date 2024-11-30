Про це пише Reuters.
“Собор відновлений, оновлений і перебудований. Це чудово”, — сказав Макрон, оглянувши внутрішнє оздоблення пам’ятки.
Він висловив подяку майстрам, яких нараховується понад тисячу, за допомогу у відновленні Собору Паризької Богоматері. Процес реконструкції цієї історичної пам’ятки Макрон назвав “проєктом століття”.
“Ніколи раніше ми не бачили такого будівельного майданчика. Ви всі зробили свою частку в проекті століття. Підпал Нотр-Даму був національною раною, а ви були її ліками, відновивши її завдяки рішучості, важкій праці та відданості”, — сказав Макрон на зібранні, в якому приймали участь теслі, каменярі, реставратори мистецтва та інші дотичні до справи фахівці.
Зазначається, що перша меса у найвідомішому соборі 12-го століття запланована на наступну неділю, 8 грудня.
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