У п'ятницю, 29 листопада, Президент Франції Еммануель Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері, який завершили відновлювати після пожежі у квітні 2019 року.

Про це пише Reuters.

“Собор відновлений, оновлений і перебудований. Це чудово”, — сказав Макрон, оглянувши внутрішнє оздоблення пам’ятки.

Він висловив подяку майстрам, яких нараховується понад тисячу, за допомогу у відновленні Собору Паризької Богоматері. Процес реконструкції цієї історичної пам’ятки Макрон назвав “проєктом століття”.

“Ніколи раніше ми не бачили такого будівельного майданчика. Ви всі зробили свою частку в проекті століття. Підпал Нотр-Даму був національною раною, а ви були її ліками, відновивши її завдяки рішучості, важкій праці та відданості”, — сказав Макрон на зібранні, в якому приймали участь теслі, каменярі, реставратори мистецтва та інші дотичні до справи фахівці.

Зазначається, що перша меса у найвідомішому соборі 12-го століття запланована на наступну неділю, 8 грудня.