Трансляцію з відкриття веде Суспільний мовник.
На відкриття реконструйованого собору в Парижі зібралося близько 50 лідерів держав і урядів, серед запрошених новообраний президент США Дональд Трамп та президент України Зеленський. Для Трампа це буде перший закордонний візит після перемоги на президентських виборах у США.
Нотр-Дам реконструювали після руйнівної пожежі, яка сталася у 2019 році.
Як і обіцяли, його відновили його за п’ять років.
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