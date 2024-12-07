Нотр-Дам реконструювали з 2019 року — після руйнівної пожежі на даху старовинного Собору.

Трансляцію з відкриття веде Суспільний мовник.

На відкриття реконструйованого собору в Парижі зібралося близько 50 лідерів держав і урядів, серед запрошених новообраний президент США Дональд Трамп та президент України Зеленський. Для Трампа це буде перший закордонний візит після перемоги на президентських виборах у США.

Нотр-Дам реконструювали після руйнівної пожежі, яка сталася у 2019 році.

Як і обіцяли, його відновили його за п’ять років.