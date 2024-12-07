Президент висловив підтримку та солідарність із грузинським народом, який зараз відстоює своє майбутнє у Євросоюзі.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

“Ми з вашим народом, звісно, і на боці вашої країни завжди – вашого способу життя та вашого вибору майбутнього членства в ЄС і НАТО. Завжди з вашими людьми. Ми бачимо все, ми підтримуємо”, – сказав Зеленський.

За даними пресслужби, ситуація в Грузії була ключовою темою, яку обговорили під час зустрічі.

Зурабішвілі розповіла про масові порушення під час нещодавніх парламентських виборів у Грузії, зокрема про обмеження виборчих прав грузинів, які проживають за кордоном. За її словами, у Грузії тривають масштабні демонстрації проти фальсифікації виборів і силове придушення й залякування мітингувальників.

Президентка подякувала за всю проявлену підтримку й привітала рішення України застосувати санкції проти засновника партії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі та 18 грузинських чиновників, зокрема й проти премʼєр-міністра Іраклі Кобахідзе.

Як відзначив Зеленський, це санкції проти тих, хто штовхає незалежний грузинський народ в інший бік – у бік Росії.

“Ми дуже хотіли показати партнерам, які є дуже сильними у світі, – ЄС, Сполученим Штатам, – що треба бути разом із вами, разом із Грузією, з вашим народом”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України сьогодні в Парижі зустрічався з Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом.