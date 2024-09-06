Сьогодні зранку російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області. На цю мить відомо про щонайменше 50 постраждалих, серед них – діти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

“Вже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу”, — йдеться у дописі.

Посадовець додав, що у місті побиті оселі місцевих. Наслідки ворожу обстрілу ще уточнюють.

Раніше Лисак повідомляв, що внаслідок атаки на Павлоград, у місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п’ятьох людей.

За даними Повітряних сил ЗС України, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області застосувавши п’ять балістичних ракет типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – РФ.

Нагадаємо, що у ніч на п’ятницю, 6 вересня, російські загарбники обстрілювали Дніпропетровську область. У Нікопольському районі постраждали 62-річна жінка та 65-річний чоловік, понівечено понад десяток приватних осель.