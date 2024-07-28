Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини.
За словами рятувальників, сьогодні о 10:20 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Любарці.
“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить приміщення в пекарні. Пожежу ліквідовано о 12:20 на площі 500 квадратних метрів. На місці виклику працювало 15 вогнеборців особового складу та чотири одиниці техніки”, – уточнили в ДСНС.
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