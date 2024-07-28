У неділю, 28 липня, у селі Любарці на Київщині сталась пожежа в приміщення в пекарні. Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів. Причину виникнення загоряння встановлять правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини.

За словами рятувальників, сьогодні о 10:20 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Любарці.

“По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить приміщення в пекарні. Пожежу ліквідовано о 12:20 на площі 500 квадратних метрів. На місці виклику працювало 15 вогнеборців особового складу та чотири одиниці техніки”, – уточнили в ДСНС.