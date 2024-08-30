Фото: Олексій Месь, загиблий 26 серпня льотчик Повітряних сил

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

“У мене немає достатньо правдивої інформації, тому говорити про те, чи був він [винищувач F-16] збитий дружнім вогнем – чого я підтвердити не можу – мають самі українці”, – висловилася посадовиця.

Раніше депутатка Верховної Ради Мар’яна Безугла, відома критикою українського військового командування, повідомляла, що бойовий літак помилково могли збити свої ж із ЗРК Patriot.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ загинув український льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.

Генштаб ЗСУ писав: “з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув”.