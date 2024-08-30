Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
“У мене немає достатньо правдивої інформації, тому говорити про те, чи був він [винищувач F-16] збитий дружнім вогнем – чого я підтвердити не можу – мають самі українці”, – висловилася посадовиця.
Раніше депутатка Верховної Ради Мар’яна Безугла, відома критикою українського військового командування, повідомляла, що бойовий літак помилково могли збити свої ж із ЗРК Patriot.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ загинув український льотчик Олексій Месь. CNN із посиланням на обізнане джерело стверджувало, що загиблий керував винищувачем F-16.
Генштаб ЗСУ писав: “з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув”.
- Пілот F-16 був збитий помилково зенітно-ракетним комплексом Patriot, — Безугла
- В Україні розбився винищувач F-16, — WSJ
- США модернізували системи РЕБ на винищувачах F-16, що були передані Україні