Про це Райдер сказав на зустрічі з журналістами 12 вересня.

“Ми бачимо, що російські підрозділи починають намагатися провести певний вид контрнаступу в Курській області. На даному етапі я б сказав, що це, знаєте, незначна спроба, але це те, за чим ми, очевидно, стежимо”, — сказав Райдер.

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня заявив, що російська армія почала контрнаступ в Курській області, де з 6 серпня ЗСУ здійснюють операцію. Він каже, що наступ РФ входив у плани Києва.

“Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом”, — зазначив політик.

6 серпня у Росії заявили, що українські війська прорвали кордон, зайшли на територію Курської області та почали там своє просування.

2 вересня в інтерв’ю NBC News президент Зеленський сказав, що Україна утримуватиме території в Курській області протягом невизначеного часу, це частина плану перемоги.