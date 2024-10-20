Очільник Міноборони США Ллойд Остін не може підтвердити повідомлення про переміщення північнокорейських військ до Росії для подальшої участі у війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Разом з тим глава Пентагону зазначив, що подібні повідомлення викликають у нього занепокоєння.

Видання нагадало, що у п’ятницю, 18 жовтня, розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило, що КНДР відправила 1500 військовослужбовців спецвійськ на Далекий Схід Росії для навчання та акліматизації на місцевих військових базах. Далі, ймовірно, ці війська будуть розгорнуті для участі у війні в Україні.

Разом з тим, і Росія, і КНДР заперечують твердження про те, що Північна Корея могла направити деяких військових, щоб допомогти Росії у війні проти України.

Додамо, у середу, 16 жовтня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не тільки зброю, але й робітників для російських заводів.

За словами глави держави, розвідка України фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й відправку робітників для російських заводів, замість загиблих на війні російських солдатів. Крім того, КНДР постачає особовий склад для російської армії.