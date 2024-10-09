У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки (США) обговорюють нові деталі засідання формату "Рамштайн" в Німеччині, яке має відбутися 12 жовтня, через зміну планів американських топ-чиновників.

Про це на брифінгу 8 жовтня повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

“Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі і дамо про це знати”, – зазначила речниця Пентагону.

Журналістка Голосу Америки Карла Бабб поставила питання, чи можуть перенести “Рамштайн” та об’єднати із засіданням міністрів оборони НАТО, яке заплановане на 17-18 жовтня, на що речниця відповіла:

“Ми з’ясовуємо це прямо зараз, щоб повідомити вам оновлення. Президент сьогодні скасував свою поїздку вранці, тож ми працюємо над новими деталями”, — сказала Сінгх.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що Байден відклав свою поїздку до Німеччини на засідання у форматі “Рамштайн” та Анголи через ураган Мільтон, який наближається до США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен теж скасував свою поїздку до Німеччини, під час якої він мав приєднатися до скасованого раніше візиту президента Джо Байдена. Зокрема, Блінкен мав приєднатися до Байдена на засіданні групи “Рамштайн”.

Попередньо, 12 жовтня у Берліні в рамках візиту до Німеччини американський президент мав провести зустріч з канцлером Олафом Шольцом, до якої приєдналися б президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Після цього лідери “Рамштайну” мали вирушати на авіабазу США.