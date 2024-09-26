США нададуть Україні зброю на суму 2,4 мільярда доларів у межах нового пакета військової допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Зазначається, що пакет допомоги дозволить надати Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотники та боєприпаси класу “повітря-земля”, а також зміцнить оборонну промислову базу України та підтримає її потреби в обслуговуванні та підтримці.

Озброєння передадуть Україні в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що зброю закуповуватимуть у промисловості, а не надаватимуть з американських запасів.

Що увійшло до пакета допомоги:

боєприпаси та підтримка для українських систем ППО;

боєприпаси класу “повітря-земля”;

безпілотники та компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;

обладнання для боротьби із безпілотниками;

безпілотні надводні судна;

обладнання захищеного зв’язку;

обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

Це двадцять перший пакет у рамках ініціативи USAI для України від США.

“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з питань оборони України та пов’язаних з нею коаліцій, щоб забезпечити підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні”, — запевнили в Міноборони США.

При цьому, окрім пакета, президент США Джо Байден видав указ про виділення 5,55 млрд доларів на допомогу Україні з американських запасів.