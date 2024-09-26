Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
Зазначається, що пакет допомоги дозволить надати Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотники та боєприпаси класу “повітря-земля”, а також зміцнить оборонну промислову базу України та підтримає її потреби в обслуговуванні та підтримці.
Озброєння передадуть Україні в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що зброю закуповуватимуть у промисловості, а не надаватимуть з американських запасів.
Що увійшло до пакета допомоги:
- боєприпаси та підтримка для українських систем ППО;
- боєприпаси класу “повітря-земля”;
- безпілотники та компоненти для підтримки українського виробництва безпілотників;
- обладнання для боротьби із безпілотниками;
- безпілотні надводні судна;
- обладнання захищеного зв’язку;
- обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
- запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.
Це двадцять перший пакет у рамках ініціативи USAI для України від США.
“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 союзниками та партнерами в рамках Контактної групи з питань оборони України та пов’язаних з нею коаліцій, щоб забезпечити підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні”, — запевнили в Міноборони США.
При цьому, окрім пакета, президент США Джо Байден видав указ про виділення 5,55 млрд доларів на допомогу Україні з американських запасів.
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