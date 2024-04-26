В Міністерстві оборони США відкрили деталі нового пакету військової допомоги для України, який надходить через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI).

Про це повідомляє Пентагон.

Цей пакет на суму 6 млрд доларів передбачає укладення контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін анонсував 26 квітня виділення Києву 6 мільярдів доларів нової військової допомоги в рамках раніше прийнятого пакету підтримки України на 61 мільярд доларів.

Серед елементів цієї допомоги є різноманітні боєприпаси, обладнання для систем протиповітряної оборони, авіаційні системи, безпілотні авіаційні системи, техніка для буксирування озброєння та техніки, а також компоненти для підтримки українського виробництва.

Цей пакет є другим за останні кілька днів, після того, як 24 квітня був оголошений пакет допомоги на 1 млрд доларів після підписання відповідного закону президентом Джо Байденом.