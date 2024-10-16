Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.
Згідно з інформацією, пакет, наданий у межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), включає:
- додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
- ракети RIM-7 та інші засоби ППО;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- ракети класу «повітря — земля»;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- ракети TOW із системою оптичного відстеження та проводовим наведенням;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- транспортні засоби HMMWV;
- стрілецьку зброю та боєприпаси;
- гранати, тепловізори, тренувальне обладнання;
- обладнання та матеріали для підривних робіт;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.
У Пентагоні також наголосили, що це вже шістдесят сьомий пакет допомоги, який США надають Україні з власних запасів Міноборони.
Раніше Білий дім повідомив, що Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про надання нового пакета допомоги на суму 425 мільйонів доларів. Очікується, що озброєння надійде в Україну «найближчими місяцями».