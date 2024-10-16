Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

Згідно з інформацією, пакет, наданий у межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), включає:

додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

ракети RIM-7 та інші засоби ППО;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

ракети класу «повітря — земля»;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети TOW із системою оптичного відстеження та проводовим наведенням;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

транспортні засоби HMMWV;

стрілецьку зброю та боєприпаси;

гранати, тепловізори, тренувальне обладнання;

обладнання та матеріали для підривних робіт;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

У Пентагоні також наголосили, що це вже шістдесят сьомий пакет допомоги, який США надають Україні з власних запасів Міноборони.

Раніше Білий дім повідомив, що Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про надання нового пакета допомоги на суму 425 мільйонів доларів. Очікується, що озброєння надійде в Україну «найближчими місяцями».