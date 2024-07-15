Сполучені Штати все ще побоюються поширення війни за межі України, коли мова йде про дозвіл на удари далекобійними ракетами ATACMS по території Росії.

Про це сказав речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер “Голосу Америки”.

Райдер нагадав, що нещодавно США санкціонували використання американських боєприпасів через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Але, підкреслив він, політика Вашингтона щодо ударів на великі відстані не змінилася.

“Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно”, – сказав Райдер.

Він наголосив, що треба дивитися “на другорядні і третинні наслідки з точки зору потенційної ескалації”, якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, що не обов’язково матимуть стратегічний вплив.

Водночас він запевнив, що США ніколи не недооцінюють загрозу, яку Росія становить для України, тому будуть працювати з Києвом і надалі, аби українські військові мали все необхідне для захисту своєї суверенної території і народу.