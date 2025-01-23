У Міністерстві оборони США підтвердили, що указ президента Дональда Трампа щодо тимчасового припинення програм зовнішньої підтримки не стосується безпекової допомоги Україні.

Про це повідомила українська служба “Голосу Америки”.

У Пентагоні зазначили, що указ охоплює лише програми розвитку, а також не поширюється на військову підтримку України.

“Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки”, — зазначили у Пентагоні.

Таким чином, указ Трампа не вплине на залишки або раніше заплановані постачання зброї зі складів США в рамках програми PDA, а також не скасує чинні контракти на виготовлення озброєння для України за програмою USAI, укладені за адміністрації Джо Байдена.

Водночас поки невідомо, чи торкнеться указ невійськової допомоги Україні.

Нагадаємо, у перший день після інавгурації новообраний президент США Дональд Трамп підписав указ, яким призупинив усі програми зовнішньої допомоги на 90 днів. За цей час має бути проведено детальний аналіз їхньої відповідності новим цілям його адміністрації.