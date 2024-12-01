Президент каже, що у можливих переговорах з РФ після відповідного зміцнення позицій України мають брати участь представники ЄС і НАТО.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві.

“Коли ми маємо цей перелік (пунктів, які поставлять Україну в сильну позицію – ред.), тоді ми можемо сісти і спілкуватися. Хто буде за цим столом переговорів? Так, Росія, Україна і, як я сказав, Європейський Союз і НАТО. Чому? Тому що ми бачимо себе частиною безпекової системи у цих союзах. І в цьому форматі я розумію, коли ми можемо сісти, про що ми будемо говорити. Тому що я буду розуміти, хто навколо нас і про що ми можемо домовлятися”, — сказав Президент.

При цьому Зеленський заявив, що найважче питання, яке треба буде вирішувати, полягатиме в тому, чи згодна Росія взагалі бачити Україну незалежною країною.

“Я думаю, що найважче питання, яке нам треба буде вирішувати… бо особа, яка буде сидіти навпроти, Росія, якщо вони не захочуть миру, не захочуть бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися?” — сказав він.

Президент також підкреслив, що, якщо заморозити війну без сильної позиції для України, Росія невдовзі повернеться з новою агресією.

“Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2-3-5 років, це не залежить від нас, він повернеться і він зруйнує нас повністю й цілковито. Він спробує нас зруйнувати”, — сказав він.