Масштабні лісові пожежі, які охопили район Лос-Анджелеса після потужного вітру, торкнулися багатьох жителів, зокрема відомої світської левиці Періс Хілтон. Її будинок у Малібу згорів під час пожеж, що охопили район Тихоокеанського Палізейдсу.

Про це вона повідомила в Instagram.

“Серце розбите до невимовного. Сидячи з родиною і дивлячись новини, я побачила, як наш будинок у Малібу горить дотла. Це те, що ніхто не повинен переживати. Цей будинок був місцем, де ми створили безліч дорогоцінних спогадів”, — написала зірка.

Вона також поділилася, що саме у цьому домі її син Фенікс зробив перші кроки, і що ця втрата для неї надзвичайно болюча. Водночас вона висловила вдячність за те, що її родина залишилася у безпеці.

Періс також закликала всіх дотримуватися інструкцій щодо евакуації. Вона наголосила, що підтримує всіх постраждалих родин і молиться за них.

“Моє серце розривається за тих, хто досі перебуває в зоні небезпеки або оплакує ще більші втрати. Спустошення неможливо описати словами”, — зазначила Хілтон.

Зірка подякувала пожежникам і рятувальникам, які ризикують своїм життям заради порятунку інших, назвавши їх “справжніми героями”. Вона також повідомила, що її команда працює з місцевими організаціями, щоб надати допомогу постраждалим.

“Будь ласка, залишайтеся в безпеці та слідуйте інструкціям щодо евакуації. Давайте захищати одне одного і сподіватися, що ці пожежі скоро будуть локалізовані”, — додала Хілтон.