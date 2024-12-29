Про це пише Bloomberg.
За словами офіційних осіб, аварія сталася в міжнародному аеропорту Муан на півдні країни. Рейс перевозив 175 пасажирів і шість членів екіпажу з Бангкока, лише двох людей вдалося врятувати.
За даними інформаційного агентства Yonhap, катастрофа сталася близько 9 години ранку за місцевим часом у неділю, її причиною стало те, що Boeing 737 вилетів за межі злітно-посадкової смуги та вдарився об стіну.
За даними Aviation Safety Network, кількість загиблих у катастрофі літака Jeju Air буде найбільшою в Південній Кореї з того часу, як літак Air China розбився поблизу Пусана у 2002 році, у результаті чого загинули 129 людей.
- У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів із Баку до Грозного
- Путін просив вибачення перед азербайджанським колегою після смертельної авіатрощі
- В Іспанії розбився винищувач F-18: пілот загинув