Літак компанії Jeju Air Co, який здійснював посадку в Південній Кореї, впав на злітно-посадкову смугу аеропорту та загорівся, загинули щонайменше 85 людей. Ця аварія може стати найгіршою катастрофою пасажирського авіалайнера в країні за понад 20 років.

Про це пише Bloomberg.

За словами офіційних осіб, аварія сталася в міжнародному аеропорту Муан на півдні країни. Рейс перевозив 175 пасажирів і шість членів екіпажу з Бангкока, лише двох людей вдалося врятувати.

За даними інформаційного агентства Yonhap, катастрофа сталася близько 9 години ранку за місцевим часом у неділю, її причиною стало те, що Boeing 737 вилетів за межі злітно-посадкової смуги та вдарився об стіну.

За даними Aviation Safety Network, кількість загиблих у катастрофі літака Jeju Air буде найбільшою в Південній Кореї з того часу, як літак Air China розбився поблизу Пусана у 2002 році, у результаті чого загинули 129 людей.