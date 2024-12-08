Про це повідомляє Yonhap.

Як зазначається, спеціальна слідча група прокуратури допитала Хьона, який добровільно з’явився в прокуратурі. Йому загрожує заборона на в’їзд до країни на час розслідування.

Високопоставлений військовий чиновник і члени опозиції, які подали документи на імпічмент Юну, заявили, що саме Кім запропонував президенту ввести у країні воєнний стан.

Раніше три опозиційні партії подали скаргу до прокуратури на президента Юна, ексміністра оборони Кіма і командувача воєнного стану Пак Ан Су, звинувативши їх у державній зраді. Національна поліція також розслідує ці звинувачення проти Юна та інших міністрів.

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