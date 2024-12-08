Прокуратура Південної Кореї арештували колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за підозрою у державній зраді в рамках розслідування обставин оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану.

Як зазначається, спеціальна слідча група прокуратури допитала Хьона, який добровільно з’явився в прокуратурі. Йому загрожує заборона на в’їзд до країни на час розслідування.

Високопоставлений військовий чиновник і члени опозиції, які подали документи на імпічмент Юну, заявили, що саме Кім запропонував президенту ввести у країні воєнний стан.