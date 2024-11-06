В офісі президента Південної Кореї повідомили, що військові з Північної Кореї, розміщені на російській території, поки що не брали участі в активних бойових діях проти України.

Про це повідомляє Yonhap.

Як зазначив представник офісу, хоча частину північнокорейських сил уже направлено на західні лінії фронту, їхня роль наразі обмежується розвідувальною діяльністю та підготовчими маневрами.

“Велику кількість північнокорейських військових, які перебувають у Росії, вже переміщено на західні лінії фронту, але повноцінні бойові дії ще не почалися”, – повідомив чиновник.

Сеул наголосив на необхідності ретельного спостереження за тактикою та озброєнням, які можуть застосувати війська КНДР у разі початку спільних операцій із російськими силами.

З огляду на це, Південна Корея розглядає можливість відправлення до України моніторингової групи, щоб оцінювати дії та можливі втрати північнокорейських військових, оскільки такі дані мають значення для безпеки регіону та взаємодії з Києвом.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про перше бойове зіткнення між українськими військовими та підрозділами з Північної Кореї на території Курської області в Росії. За інформацією української розвідки, це був перший випадок прямого збройного протистояння між ЗСУ та військовими КНДР.