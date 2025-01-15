Про це повідомляє Yonhap News.
Юн, якому було оголошено імпічмент, був затриманий для допиту у зв’язку з введенням короткочасного воєнного стану в країні у грудні минулого року.
Для арешту правоохоронці використали драбини, щоб потрапити в його резиденцію, де він останніми днями перебував під охороною, яка не давала слідчим виконати ордер на арешт.
Згідно з місцевими ЗМІ, Юн було перевезено до офісу Управління антикорупційних розслідувань. Це перший випадок в історії Південної Кореї, коли тимчасово відстороненого президента заарештовано для допиту.
Відзначено, що Юна вперше допитають у справі за підозрою в причетності до спроби організації держперевороту.
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