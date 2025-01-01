У Південній Кореї Міністерство транспорту повідомило про успішне вилучення даних з мовного самописця літака Jeju Air, що зазнав катастрофи. Інформація буде переведена у формат аудіофайлу, проте робота з другим чорним ящиком ускладнена через відсутність критичного компонента.

Про це повідомляє BBC.

“Ми обговорюємо найкращий спосіб декодування даних з другого самописця, який зараз неповний”, – зазначив заступник міністра авіації Чжу Чонг-ван.

Катастрофа літака Boeing 737-800, що виконував рейс із Бангкока, сталася під час приземлення. Після з’їзду з посадкової смуги літак зіткнувся з перешкодою, вибухнув і повністю згорів. Вижити вдалося лише двом членам екіпажу.

Зазначається, що серед пасажирів були люди віком від 3 до 78 років, переважна більшість – громадяни Південної Кореї середнього віку. Родини загиблих проходили процедури ДНК-тестування для ідентифікації тіл, оскільки більшість із них зазнали значних ушкоджень через пожежу.

Уряд Південної Кореї оголосив семиденну жалобу. Новорічні святкування по всій країні були скасовані або скорочені. Тим часом Jeju Air заявила про виплату компенсацій родинам загиблих та покриття всіх витрат на поховання.

“Проведена передполітна перевірка не виявила жодних проблем із літаком”, – заявив гендиректор компанії Кім І-Пе.

Урядові експерти та представники Національної ради з безпеки на транспорті США приєдналися до розслідування. Серед можливих причин трагедії розглядають погодні умови та можливий удар птахів.

Попередні результати розслідування мають визначити ключові фактори, які призвели до наймасштабнішої авіакатастрофи в історії Південної Кореї.