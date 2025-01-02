У Південній Кореї зростає занепокоєння щодо можливого конфлікту, якщо антикорупційне відомство спробує виконати ордер на арешт чинного президента Юн Сок Йоля. Суд у Сеулі ухвалив цей ордер після розслідування його спроби оголосити воєнний стан 3 грудня.

Про це повідомляє Yonhap News.

Прихильники Юна вже зібралися біля його резиденції в центрі Сеула. Президент надіслав їм звернення, в якому заявив про готовність до боротьби.

“Південна Корея перебуває у небезпеці через втручання внутрішніх і зовнішніх сил та діяльність антидержавних угруповань. Разом із вами я боротимусь до кінця, щоб захистити цю країну”, – написав Юн.

Адвокати Юна заявили, що служба безпеки президента може затримати поліцію, якщо вона намагатиметься виконати ордер, звинувачуючи правоохоронців у зловживанні владою. Водночас захист подав клопотання до суду про тимчасове призупинення дії ордера, назвавши його “незаконним”.

Антикорупційне відомство видало ордер після того, як Юн тричі проігнорував виклики на допит у справі про його спробу запровадження воєнного стану. Хоча зазвичай такі ордери виконуються негайно, ситуація з чинним президентом вимагає особливого підходу.

Служба безпеки президента наголосила, що діятиме відповідно до законів, але це може включати збереження охорони Юна, навіть якщо це перешкоджатиме роботі слідчих.

У бюро попередили, що спроби заблокувати виконання ордера можуть вважатися службовою недбалістю або перешкоджанням законній діяльності.

У разі арешту Юна, його допитають у штабі CIO у Квачхоні, після чого відправлять до слідчого ізолятора. Слідство матиме 48 годин для ухвалення рішення: вимагати ордер на подальше утримання або звільнити його.