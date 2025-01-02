Про це повідомляє Yonhap News.
Прихильники Юна вже зібралися біля його резиденції в центрі Сеула. Президент надіслав їм звернення, в якому заявив про готовність до боротьби.
“Південна Корея перебуває у небезпеці через втручання внутрішніх і зовнішніх сил та діяльність антидержавних угруповань. Разом із вами я боротимусь до кінця, щоб захистити цю країну”, – написав Юн.
Адвокати Юна заявили, що служба безпеки президента може затримати поліцію, якщо вона намагатиметься виконати ордер, звинувачуючи правоохоронців у зловживанні владою. Водночас захист подав клопотання до суду про тимчасове призупинення дії ордера, назвавши його “незаконним”.
Антикорупційне відомство видало ордер після того, як Юн тричі проігнорував виклики на допит у справі про його спробу запровадження воєнного стану. Хоча зазвичай такі ордери виконуються негайно, ситуація з чинним президентом вимагає особливого підходу.
Служба безпеки президента наголосила, що діятиме відповідно до законів, але це може включати збереження охорони Юна, навіть якщо це перешкоджатиме роботі слідчих.
У бюро попередили, що спроби заблокувати виконання ордера можуть вважатися службовою недбалістю або перешкоджанням законній діяльності.
У разі арешту Юна, його допитають у штабі CIO у Квачхоні, після чого відправлять до слідчого ізолятора. Слідство матиме 48 годин для ухвалення рішення: вимагати ордер на подальше утримання або звільнити його.
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