Унаслідок шторму було пошкоджено понад 100 шкіл і понад 2300 повідомили про перешкоди на дорогах.

Про це повідомляє ВВС.

На цей час електропостачання відновлено на 183 тис. об’єктах, але на повернення електрики всім споживачам знадобиться близько 10 днів.

На багатьох дорогах багато повалених дерев, дротів та уламків, спостерігаються перебої у роботі залізниць. Внаслідок шторму пошкоджено понад 100 шкіл, поліція отримала понад 2300 повідомлень про перешкоди на дорогах.

По всій Північній Ірландії знову очікують перебоїв у роботі транспорту та інфраструктури, оскільки у неділю метеорологічна служба оголосила жовте попередження про вітер, у багатьох районах його пориви сягатимуть 100-140 км на годину.

У розпал шторму майже мільйон будинків на Британських островах були знеструмлені, а багато автомобільних і залізничних шляхів заблоковані.

В Ірландії внаслідок шторму близько 340 тис. абонентів залишаються знеструмленими порівняно з піковим показником у 768 тис. Відомо про одного загиблого.

У Шотландії тисячі споживачів також все ще залишаються без світла, у графстві Даун рятувальники врятували двох підлітків.

В Ірландії та Північній Ірландії закрили усі школи й університети, припинив роботу громадський транспорт.