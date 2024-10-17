Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що у плані перемоги, представленому президентом України Володимиром Зеленським, є багато важливих ідей, зокрема щодо вступу України до НАТО.

За її словами, це питання є ключовим для безпеки країни, і Данія активно підтримує цей процес, попри те, що деякі країни, включно зі Сполученими Штатами, досі скептично ставляться до членства України в Альянсі.

“Деякі люди все ще дуже скептично ставляться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з боку Данії. І я сьогодні теж це скажу”, – додала Фредеріксен.

Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен вважає, що війну потрібно завершити якнайшвидше, але “справедливо і демократично”. Також, вона додає, що не бачить ознак готовності Росії визнати демократію.

“Тепер це ворог усіх нас, і план перемоги має відображати, наскільки небезпечною є Росія”, — каже вона.

Це означає, що Данія й інші країни НАТО повинні будуть налаштуватися на те, що їм доведеться витрачати набагато більше коштів на оборону.