Начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк оголосив про введення повної блокади міста на в'їзд і виїзд з метою оборони.

Про це він повідомив в етері телемарафону “Єдині новини”.

Добряк закликав мешканців евакуюватися до блокування міста, оскільки Сили оборони вже почали перекриття околиць. За його словами, російські окупанти знаходяться на відстані 6,7 км від однієї з околиць Покровська.

Наразі у місті залишаються 11,900 жителів, серед яких 55 дітей. Добряк зазначив, що з початком морозів буде важко пережити зиму, оскільки опалювального сезону не буде, але функціонуватиме декілька пунктів обігріву.

“Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву”, — наголосив Добряк.