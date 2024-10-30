Про це він повідомив в етері телемарафону “Єдині новини”.
Добряк закликав мешканців евакуюватися до блокування міста, оскільки Сили оборони вже почали перекриття околиць. За його словами, російські окупанти знаходяться на відстані 6,7 км від однієї з околиць Покровська.
Наразі у місті залишаються 11,900 жителів, серед яких 55 дітей. Добряк зазначив, що з початком морозів буде важко пережити зиму, оскільки опалювального сезону не буде, але функціонуватиме декілька пунктів обігріву.
“Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву”, — наголосив Добряк.
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