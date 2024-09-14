Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація у Telegram-каналі.
Зазначається, що російські війська знищили так званий Горбатий міст (він же — шляхопровід Східний) у місті Покровськ Донецької області. Це другий зруйнований міст за останні два дні.
За минулу добу окупанти кілька разів обстрілював Покровськ. Зокрема, 13 вересня, о 05:40 ранку внаслідок влучання у шляхопровід Східний були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти. Того ж вечора близько 22:30, черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Наразі рух мостом неможливий.
Крім того, у п’ятницю ввечері, внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено два домогосподарства у приватній забудові міста.
Нагадаємо, у четвер, 12 вересня, росіяни знищили у Покровську Дмитрівський міст, який з’єднував місто з Мирноградом.
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