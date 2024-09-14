Російські війська за минулу добу декілька разів обстрілювали Покровськ на Донеччині. Ворог завдавав ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та приватному сектору. В результаті ворожих ударів у Покровську знищено вже другий міст.

Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація у Telegram-каналі.

Зазначається, що російські війська знищили так званий Горбатий міст (він же — шляхопровід Східний) у місті Покровськ Донецької області. Це другий зруйнований міст за останні два дні.

За минулу добу окупанти кілька разів обстрілював Покровськ. Зокрема, 13 вересня, о 05:40 ранку внаслідок влучання у шляхопровід Східний були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти. Того ж вечора близько 22:30, черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Наразі рух мостом неможливий.

Крім того, у п’ятницю ввечері, внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено два домогосподарства у приватній забудові міста.

Нагадаємо, у четвер, 12 вересня, росіяни знищили у Покровську Дмитрівський міст, який з’єднував місто з Мирноградом.