«По Покровську ухвалене рішення – і з завтрашнього дня у Покровську діє обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей, родин з дітьми. Тому що ворог наближається, буде теж там ухвалене рішення про збільшення комендантської години», – сказав очільник області.

У Телеграм-каналі він зокрема повідомив, що у Покровську наразі проживає понад 53 тисячі людей, з них майже 4 тисячі дітей.

Філашкін пояснив, що рішення про обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками, опікунами, або іншими законними представниками ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС.

Він додав, що рішення стосується міст Покровськ і Родинське та сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

«Безпека дітей – це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію – необхідне і неминуче. Евакуація рятує життя», – наголосив керівник ОВА.