Про це розповів очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода.
На питання про підготовку Покровська до можливих вуличних боїв Добряк відповів: “До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще у 2022 році в березні або у квітні”.
Він пояснив, що за кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, відповідальна за планування оборони та спорудження укріплень. Місцева влада отримала завдання збудувати фортифікації в деяких районах Покровська, і ця робота активно продовжується.
Добряк також зазначив, що військові доручили владі Покровська побудувати оборонні споруди на зовнішньому периметрі міста.
Бойові бригади розробляють оборонні плани і передають інструкції цивільним, які, своєю чергою, реалізують ці плани за участю комунальних служб, шахтарів і добровольців з територіальних формувань.
Крім того, він підкреслив, що робота над укріпленнями в окремих напрямках триває й далі.
“Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні укріплення не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так. Заходимо ще в таку роботу, і робота не припиняється”, – підсумував Добряк.
- РФ просувається на Покровському напрямку, – розвідка Британії
- Україна перекинула з півдня під Покровськ наступальну бригаду Кара-Даг, — Forbes
- Росіяни намагаються оточити ЗСУ на Покровському напрямку, — ISW