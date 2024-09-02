З 2022 року від лінії фронту до міста Покровськ на Донеччині було зведено кілька фортифікацій, і будівництво триває досі

Про це розповів очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода.

На питання про підготовку Покровська до можливих вуличних боїв Добряк відповів: “До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще у 2022 році в березні або у квітні”.

Він пояснив, що за кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, відповідальна за планування оборони та спорудження укріплень. Місцева влада отримала завдання збудувати фортифікації в деяких районах Покровська, і ця робота активно продовжується.

Добряк також зазначив, що військові доручили владі Покровська побудувати оборонні споруди на зовнішньому периметрі міста.

Бойові бригади розробляють оборонні плани і передають інструкції цивільним, які, своєю чергою, реалізують ці плани за участю комунальних служб, шахтарів і добровольців з територіальних формувань.

Крім того, він підкреслив, що робота над укріпленнями в окремих напрямках триває й далі.

“Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні укріплення не по всьому місту, а з певних напрямків, скажімо так. Заходимо ще в таку роботу, і робота не припиняється”, – підсумував Добряк.