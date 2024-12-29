У центрі міста Цешин на півдні Польщі від вибуху газу обвалилася частина історичної будівлі, пишуть місцеві ЗМІ.

Про це повідомляє Польське радіо.

Відомо, що частина триповерхової будівлі обвалилася приблизно о четвертій годині ранку за місцевим часом. З цього будинку евакуювали одну людину, ще 17 – із сусідніх будинків.

Вранці близько 100 рятувальників загасили вогонь. На пошуки людей під завалами вирушила група рятувальників із собаками.

У будинку було прописано 11 людей, 9 з яких перебувають у безпеці. Під завалами можуть перебувати ще дві людини.

Вулиця, на якій розташований будинок, проходить неподалік кордону з Чехією. Раніше під час ремонту опорної стіни для утримання ґрунту у Києві стався обвал – одна людина загинула, ще одна – постраждала.