Про це повідомляє Польське радіо.
Відомо, що частина триповерхової будівлі обвалилася приблизно о четвертій годині ранку за місцевим часом. З цього будинку евакуювали одну людину, ще 17 – із сусідніх будинків.
Вранці близько 100 рятувальників загасили вогонь. На пошуки людей під завалами вирушила група рятувальників із собаками.
У будинку було прописано 11 людей, 9 з яких перебувають у безпеці. Під завалами можуть перебувати ще дві людини.
Вулиця, на якій розташований будинок, проходить неподалік кордону з Чехією. Раніше під час ремонту опорної стіни для утримання ґрунту у Києві стався обвал – одна людина загинула, ще одна – постраждала.
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