Про це Цезарій Томчик заявив в Брюсселі, повідомляє РolskieRadio24.

Він наголосив, що обмежень бути не повинно, і визнав, що небагато країн мають таку позицію.

“Росія сьогодні робить, що хоче, а Україну якось обмежують якісь країни, цьому треба покласти край. Польська позиція зрозуміла, Україна повинна мати можливість боротися з технікою, яку вона отримує, Польща в цьому питанні не заперечує”, — сказав він заступник міністра національної оборони Польщі.

Нагадаємо, 28 травня французький президент Емманюель Макрон, на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини, також висловився, що Київ має право уражати військові об’єкти на території Росії, звідки здійснюються обстріли України.