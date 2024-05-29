Про це Цезарій Томчик заявив в Брюсселі, повідомляє РolskieRadio24.
Він наголосив, що обмежень бути не повинно, і визнав, що небагато країн мають таку позицію.
“Росія сьогодні робить, що хоче, а Україну якось обмежують якісь країни, цьому треба покласти край. Польська позиція зрозуміла, Україна повинна мати можливість боротися з технікою, яку вона отримує, Польща в цьому питанні не заперечує”, — сказав він заступник міністра національної оборони Польщі.
Нагадаємо, 28 травня французький президент Емманюель Макрон, на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини, також висловився, що Київ має право уражати військові об’єкти на території Росії, звідки здійснюються обстріли України.
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