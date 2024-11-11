Про це повідомив очільник РНБО Польщі Яцек Сєвєра, пише RMF24.
У церемонії відкриття візьме участь президент Польщі Анджей Дуда, який повернеться із робочого візиту до Азербайжану.
База підпорядковується командуванню НАТО EUCOM — командуванню американськими силами в Європі.
Як американська база, вона виконує завдання трансатлантичної оборони, і буде збивати засоби повітряного та балістичного нападу найвищого рівня.
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