У середу, 13 листопада в Редзіково, що в Поморському воєводстві Польщі, відбудеться офіційне відкриття нової бази протиракетної оборони "Aegis".

Про це повідомив очільник РНБО Польщі Яцек Сєвєра, пише RMF24.

У церемонії відкриття візьме участь президент Польщі Анджей Дуда, який повернеться із робочого візиту до Азербайжану.

База підпорядковується командуванню НАТО EUCOM — командуванню американськими силами в Європі.

Як американська база, вона виконує завдання трансатлантичної оборони, і буде збивати засоби повітряного та балістичного нападу найвищого рівня.