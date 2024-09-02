У понеділок, 2 вересня, понад 150 польських військових вирушили на пошуки безпілотника, який понад тиждень тому прилетів на Люблінщину з України. Це сталося під час масованого обстрілу України 26 серпня.

Про це повідомляє RMF24.

Польські солдати сьогодні прочісують місцевість в гміні Долгобичув (Грубешівський повіт, Люблінське воєводство). До пошуків залучені, зокрема, кінні та піші патрулі. Пошуки безпілотника триватимуть щонайменше до сутінків, а після її завершення буде прийнято рішення, чи продовжувати її завтра.

Зазначається, що вздовж кордону з Україною вже прочесано кілька тисяч гектарів полів і лісів.

Військові Польщі не виключають сценарій, що безвісти зниклий безпілотник, який порушив польський повітряний простір, повернувся назад в Україну.

Видання нагадало, що під час обстрілу 26 серпня оперативний командувач збройними силами Польщі генерал Мацей Кліш заявив, що о 06:43 “повітряний об’єкт” залетів на територію Польщі поблизу українського міста Червоноград і, ймовірно, досі там перебуває.

Додамо, що ранком 26 серпня Польща підняла свою та союзну авіацію у південно-східній частині через загрозу російського ракетного обстрілу на Західній Україні. У Польщі підкреслили, що востаннє така активізація російської авіації, під час якої було завдано ударів по території Західної України, була зафіксована 8 липня цього року.