Українець Володимир З., підозрюваний у підриві газопроводів "Північний потік", на початку липня покинув Польщу та вирушив до України.

Про це заявила речниця генерального прокурора Польщі Анна Адамяк в коментарі порталу Onet.

Німецькі медіа писали, що підозрюваний українець жив у Прушкуві під Варшавою, тому німецькі прокурори зверталися до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись, що його можна буде заарештувати. Проте польські служби не знайшли Володимира З. за місцем його проживання.

“На початку липня чоловік перетнув польсько-український кордон”, — повідомила речниця Адамяк.

Німеччина не внесла дані підозрюваного в розшукову базу, тому польські прикордонники не затримали його.

У справі підозри отримали ще двоє громадян України, які, як стверджує слідство, брали участь у підривах, імовірно, як водолази — прикріплювали вибухівку до газопроводів.