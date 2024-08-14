Про це заявила речниця генерального прокурора Польщі Анна Адамяк в коментарі порталу Onet.
Німецькі медіа писали, що підозрюваний українець жив у Прушкуві під Варшавою, тому німецькі прокурори зверталися до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись, що його можна буде заарештувати. Проте польські служби не знайшли Володимира З. за місцем його проживання.
“На початку липня чоловік перетнув польсько-український кордон”, — повідомила речниця Адамяк.
Німеччина не внесла дані підозрюваного в розшукову базу, тому польські прикордонники не затримали його.
У справі підозри отримали ще двоє громадян України, які, як стверджує слідство, брали участь у підривах, імовірно, як водолази — прикріплювали вибухівку до газопроводів.
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