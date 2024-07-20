Під ранок суботи, 20 липня, на автомагістралі Познань — Франкфурт неподалік від польсько-німецького кордону розбився мікроавтобус з громадянами України. Внаслідок ДТП у лікарню потрапили дев'ятеро людей, серед них — п’ятеро у важкому стані.

Про це повідомив RMF24.

Зазначається, що аварія сталася приблизно о п’ятій ранку за місцевим часом на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 кілометрів від кордону з Німеччиною.

За попередніми даними, мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування та знаки з напрямком об’їзду.

Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу зазнала сильних пошкоджень. Польська поліція проінформувала, що пасажирами автобуса були громадяни України, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно травмованих. Окрім людей із мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав.