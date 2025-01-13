У квітні розпочнеться ексгумація решток польських жертв Волинської трагедії, які поховані в колишньому селі Пужники Тернопільської області.

Про це пише RMF FM.

Фонд «Свобода і демократія», який два роки тому виявив це місце поховання, отримав дозвіл від української влади на проведення ексгумації та подальших досліджень.

Ексгумація спрямована на встановлення осіб, чиї останки було знайдено у ямі біля колишнього кладовища. Як повідомив заступник голови фонду Мацей Данцевіч, польські археологи та антропологи досліджуватимуть рештки.

«Фахівці уже збирають генетичний матеріал у нащадків. На місці, де поховані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб», — зазначив Данцевіч.

Після завершення досліджень планується перепоховання загиблих і вшанування їхньої пам’яті. Відомо, що в лютому 1945 року на цьому місці загинуло близько 80 осіб.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про перші рішення у питанні ексгумації польських жертв Волинської трагедії. Як стало відомо, Київ і Варшава обмінялися списками місць для проведення таких робіт.

Однак, за даними джерела PAP, питання відновлення українських могил на горі Монастир у Польщі «залишається відкритим».

У жовтні минулого року Український інститут національної пам’яті повідомив про плани на 2025 рік щодо пошуку жертв Волинської трагедії в Рівненській області. Ці роботи планується провести у відповідь на звернення польських громадян.

У листопаді 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що з боку Києва немає жодних перешкод для ексгумації жертв Волинської трагедії.