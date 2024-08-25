В ніч на 25 серпня у польському місті Познань стався потужний вибух у житловому будинку. Постраждали 14 осіб, у тому числі 11 пожежників і троє перехожих, двоє людей загинули.

Про це пише RMF24.

Зазначається, що близько опівночі пожежа спалахнула у підвалі житлового будинку у Познані. На місце інциденту прибули пожежники й під час рятувальних робіт пролунав вибух.

Журналісти пишуть, що сила удару була настільки великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Після цього вогонь швидко охопив усі поверхи, а також перекинувся на дах сусідньої багатоповерхівки. З палаючої будівлі евакуювали 20 мешканців та 100 людей з сусідніх будівель.

Ймовірно, у підвалі вибухнув газовий балон, але пожежники цю інформацію не підтвердили. Наразі відомо, що внаслідок пожежі постраждали 14 осіб, у тому числі 11 пожежників і троє перехожих. Двоє рятувальників зникли безвісти, пізніше їх знайшли мертвими.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на трагічну подію у соцмережі Х.

“Двоє пожежників загинули сьогодні під час гасіння пожежі в Познані. Шана їх пам’яті! Вони справжні герої нашого часу. Сім’ями загиблих опікується держава”, — написав політик.