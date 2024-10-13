Про це в ефірі радіо Rebeliant заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
«Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетної оборони в Редзікові біля міста Пуцьк. Це та база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами», – зазначив Сікорський.
Очільник дипломатії Польщі підкреслив, що він домовився, «щоб ракети могли також збивати російські ракети, які летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, які прямують на Сполучені Штати».
«Наші опоненти звинуватили нас у знищенні проєкту бази, а він уже є і незабаром буде офіційно відкритий», – констатував Сікорський.