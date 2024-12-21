Про це повідомляє Polsat.
“Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, переданих Польщею українській армії – це провокація, якої не повинно було бути. Я доручив терміново звернутися до українського аташе у Варшаві з метою з’ясування цієї справи”, – заявив він.
Реакція польського міністра з’явилася після того, як телеканал WarNewsPL опублікував у соціальних мережах запис, на якому видно два бронетранспортери Rosomak із червоно-чорними прапорами. Цю техніку Україна отримала в рамках військової допомоги — Польща надала близько 100 таких машин.
За словами Косіняка-Камиша, використання символіки, пов’язаної з УПА, створює напруженість і є неприпустимим у нинішніх умовах польсько-української співпраці. Він закликав українську сторону до пояснень і уникнення подібних інцидентів у майбутньому.
- У Польщі запропонували ввести кримінальну відповідальність за підтримку ідеології ОУН і УПА
- Інститут нацпам’яті не отримував офіційних звернень від Польщі щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
- Україна готова говорити з Польщею про Волинську трагедію, — Сибіга