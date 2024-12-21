Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив обурення через прапори Української повстанської армії (УПА), які українські військові розмістили на бронетранспортерах Rosomak, переданих Польщею в рамках допомоги після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Polsat.

“Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, переданих Польщею українській армії – це провокація, якої не повинно було бути. Я доручив терміново звернутися до українського аташе у Варшаві з метою з’ясування цієї справи”, – заявив він.

Реакція польського міністра з’явилася після того, як телеканал WarNewsPL опублікував у соціальних мережах запис, на якому видно два бронетранспортери Rosomak із червоно-чорними прапорами. Цю техніку Україна отримала в рамках військової допомоги — Польща надала близько 100 таких машин.

За словами Косіняка-Камиша, використання символіки, пов’язаної з УПА, створює напруженість і є неприпустимим у нинішніх умовах польсько-української співпраці. Він закликав українську сторону до пояснень і уникнення подібних інцидентів у майбутньому.