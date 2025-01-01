Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив задоволення рішенням України припинити транзит російського газу до Європи через свою територію.

Про це він написав у соціальній мережі X.

“Путін витратив мільярди, щоб побудувати «Північний потік» і обійти Україну, погрожуючи країнам Східної Європи відключенням газу. Сьогодні Україна припинила його здатність напряму експортувати газ до ЄС”, – заявив польський міністр.

Росія втратила один із ключових важелів тиску на Європу, який роками використовувався для шантажу країн регіону. У Варшаві цей крок вважають важливим для посилення енергетичної безпеки ЄС і зниження впливу Кремля на міжнародній арені.

Нинішні події можуть стати прикладом для інших країн, підкреслюючи необхідність диверсифікації енергоресурсів і відмови від залежності від російських енергоносіїв.