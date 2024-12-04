Депутати від польської партії "Право і справедливість" подали до Сейму законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за публічну підтримку ідеології Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА).

Про це повідомляють народний депутат і колишній очільник українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович та видання Niezalezna.pl.

Документ пропонує внести зміни до закону про Інститут національної пам’яті, зокрема додати положення про покарання за злочини, скоєні членами цих організацій, а також іншими українськими формуваннями, які співпрацювали з Третім рейхом.

Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту, його мета полягає в “запобіганні поширенню неправдивої інформації про злочини, скоєні на Волині та в сусідніх регіонах, а також у припиненні прославлення ідеології, пов’язаної з ОУН та УПА”.

“Шкода від безкарного викривлення історії, особливо в контексті таких трагічних подій, як акти геноциду проти польського, єврейського, чеського, словацького, вірменського та українського населення, не викликає сумнівів”, – йдеться у поясненні.

Автори законопроєкту стверджують, що після завершення Другої світової війни відбувалася “свідоме фальсифікація подій, знищення доказів і створення альтернативних інтерпретацій”, які, на їхню думку, тривають і зараз.

“Сьогоднішня Україна продовжує історичну політику, яка заперечує масштаб геноциду, вчиненого ОУН та УПА. Представники найвищої української влади, окремі громадяни України або навіть польські громадяни українського походження іноді публічно виступають у Польщі, прославляючи осіб, причетних до цих злочинів”, – вважають ініціатори змін.

Український політик Володимир В’ятрович, коментуючи ситуацію, назвав цей законопроєкт спробою засудити ідеологію боротьби за незалежність України.

“Польські політики хочуть засудити ідеологію боротьби за незалежність України. Боротьби, яка триває просто зараз, боротьби від результату якої залежить доля не лише України, але й Польщі.”, – зазначив він.