Про це повідомляє Підляський відділ Прикордонної служби РП.

Зазначається, що першого громадянина України затримали поліцейські на автомагістралі А2 у Лодзькому воєводстві (центр Польщі). Чоловіка затримали за рішенням районної прокуратури Білосток-Південь за дорученням оперативно-слідчої групи прикордонної застави в Наревці. Ще один українець за рішенням тієї ж прокуратури був затриманий польськими службами в місті Єленя Гура, що південному заході Польщі.

Обох українців звинувачують у неодноразовій організації перетину нелегальними мігрантами польського державного кордону з порушенням чинних правил. На підставі зібраних у справі матеріалів районний суд Білосток-Південь застосував до одного з громадян України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Другому затриманому українцю заборонено виїзд за межі Польщі та обрано запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду із зобов’язанням двічі на тиждень з’являтися до управління місцевої поліції в Єленій Гурі.

За організацію незаконного перетину кордону Кримінальний кодекс Польщі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від шести місяців до восьми років.