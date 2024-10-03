Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Зазначається, що перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні і працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв.
“На місці діє військово-лікарська комісія (ВЛК). Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною”, — написали в Міноборони.
Добровольці повинні будуть підписати угоду, пройти 35-денне навчання на полігоні, а потім – підвищити кваліфікацію на базах НАТО в Європі.
Подати заявку можна через офіційний сайт або в консульствах та посольствах України.
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