У польському місті Люблін відкрився рекрутинговий центр до Українського легіону. Долучитися до нього можуть добровольці-українці.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що перший рекрутинговий центр відкрився на базі Консульства України в Любліні і працює щодня з 9:00 до 17:00 без перерв.

“На місці діє військово-лікарська комісія (ВЛК). Підготовка добровольців проходить на полігоні, наданому польською стороною”, — написали в Міноборони.

Добровольці повинні будуть підписати угоду, пройти 35-денне навчання на полігоні, а потім – підвищити кваліфікацію на базах НАТО в Європі.

Подати заявку можна через офіційний сайт або в консульствах та посольствах України.