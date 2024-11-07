Працівники Державного бюро розслідувань затримали місцевого правоохоронця та двох чоловіків із кримінальним минулим, які в одному з ресторанів Полтави чіплялися до дівчини та побили її хлопця.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

“Працівники ДБР затримали трьох фігурантів побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави. Кримінальне провадження було відкрите Національною поліцією, а 7 листопада передане Державному бюро розслідувань. Бюро відразу включилося в роботу і за кілька годин усі дійові особи інциденту були затримані”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 2 листопада 2024 року поліція прибула за викликом до розважального закладу, де невідомі побили хлопця. За словами його дівчини, хлопець захищав її від залицянь чоловіків за сусіднім столиком. Хлопця було доставлено до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими ушкодженнями.

Слідством встановлено, що серед нападників був місцевий правоохоронець і відомий у Полтаві бізнесмен із кримінальним минулим, а також його помічник.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозри у в хуліганстві, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.