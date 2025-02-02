У неділю, 2 лютого, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої полтавської п'ятиповерхівки, яка забрала життя 14 людей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС України.

Російська армія на світанку 1 лютого здійснила ракетний удар по житловому будинку у Полтаві. Внаслідок ворожої атаки загинуло 14 людей загинуло, серед яких 2 дитини віком 9 та 12 років.

Ще 20 людей постраждали, з них чотири дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років. Врятовано 22 людини. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.

Внаслідок ракетної атаки зафіксовано пошкодження 259 квартир, понад 350 розбитих вікон та понад 190 зруйнованих балконів.

У Полтавській області з 2 по 4 лютого оголошена триденна жалоба за загиблими внаслідок обстрілу. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут.