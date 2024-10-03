У Полтаві в лікарні помер ще один постраждалий від російського ракетного удару, що стався 3 вересня.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

“Рівно місяць минув від дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59”, — написав Пронін.

Нагадаємо, 3 вересня російська армія завдала удар двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково було зруйновано одну з будівель Інституту звʼязку.

В Міністерстві оборони повідомили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.