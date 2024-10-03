Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
“Рівно місяць минув від дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59”, — написав Пронін.
Нагадаємо, 3 вересня російська армія завдала удар двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави, частково було зруйновано одну з будівель Інституту звʼязку.
В Міністерстві оборони повідомили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.
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