Про це повідомили у ДСНС України.
“До 54 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві. Ще 297 людей постраждало”, — йдеться у повідомленні..
Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб.
За даним рятувальників, уже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття.
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