Кількість жертв обстрілу в Полтаві 3 вересня зросла до 54 осіб. Під завалами ще можуть знаходитися люди.

Про це повідомили у ДСНС України.

“До 54 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві. Ще 297 людей постраждало”, — йдеться у повідомленні..

Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб.

За даним рятувальників, уже розібрано та вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття.