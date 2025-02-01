У Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими з 2 до 4 лютого.

Про це повідомили в Полтавській ОВА.

За цією інформацією, кількість загиблих зросла до семи.

Кількість травмованих зросла до 14, повідомили в ОВА. Серед травмованих троє дітей віком 3 місяці, 8 та 12 років.

Пошкоджено вісімнадцять поруч розташованих багатоквартирних будинків та дитсадок. Рятувальні роботи тривають.

За попередньою інформацією, Росія випустила по житловому будинку у Полтаві ракету Х-22.