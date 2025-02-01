Про це повідомили в Полтавській ОВА.
За цією інформацією, кількість загиблих зросла до семи.
Кількість травмованих зросла до 14, повідомили в ОВА. Серед травмованих троє дітей віком 3 місяці, 8 та 12 років.
Пошкоджено вісімнадцять поруч розташованих багатоквартирних будинків та дитсадок. Рятувальні роботи тривають.
За попередньою інформацією, Росія випустила по житловому будинку у Полтаві ракету Х-22.
- Зеленський відреагував на обстріл України 1 лютого, який забрав життя шістьох людей
- Понад 10 ударів: вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя безпілотниками (фото, відео)
- Україна завдає ударів по РФ дронами з 250-кілограмовими авіабомбами