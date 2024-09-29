Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram-каналі.
За його словами, у понад 200 населених пунктах так званої “ЛНР” не працює жоден продуктовий магазин. Ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць, тобто, у громадах, окупованих не тільки у 2022, а й 10 років тому.
“За десять років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури — навіть хліба ніде купити”, — зазначив він.
Водночас Лисогор додав, що віднедавна на окуповані території двічі на тиждень приїздять автокрамниці, які працюють пару годин і потім прямують до сусіднього села.
“Деякі раніше розвинуті населені пункти Луганщини окупанти перетворили на “російську глубинку”, — зазначив посадовець.
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