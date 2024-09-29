На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники не роблять нічого для розвитку інфраструктури. Місцеві мешканці деяких населених пунктів не мають можливості купити навіть хліба, оскільки продуктові магазини відсутні.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram-каналі.

За його словами, у понад 200 населених пунктах так званої “ЛНР” не працює жоден продуктовий магазин. Ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць, тобто, у громадах, окупованих не тільки у 2022, а й 10 років тому.

“За десять років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури — навіть хліба ніде купити”, — зазначив він.

Водночас Лисогор додав, що віднедавна на окуповані території двічі на тиждень приїздять автокрамниці, які працюють пару годин і потім прямують до сусіднього села.

“Деякі раніше розвинуті населені пункти Луганщини окупанти перетворили на “російську глубинку”, — зазначив посадовець.