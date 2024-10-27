Зустріч буде проведена на прохання Ірану за підтримки Алжиру, Китаю та Росії.

Про це повідомляє Reuters.

“Дії ізраїльського режиму становлять серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці та ще більше дестабілізують і без того нестабільний регіон”, – заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у листі до Радбезу ООН напередодні.

Він також наголосив, що Іран, “відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН та згідно з міжнародним правом, має право на законну відповідь на атаки Ізраїлю”.

Нагадаємо, Ізраїль почав атаку проти Ірану зранку 26 жовтня. Це була відповідь на масовану атаку балістичними ракетами 1 жовтня.