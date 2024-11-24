У понеділок, 25 листопада, у зв’язку з наслідками пошкоджень енергетичних об’єктів заплановано застосування відключень електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

“Завтра, 25 листопада, час застосування та обсяг обмежень будуть такими: з 14:00 до 20:00 – одна черга відключень”, – йдеться в повідомленні.

Фахівці наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над оперативною ліквідацією наслідків, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Водночас у повідомленні підкреслили, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби залежно від обставин. Для отримання актуальної інформації споживачів закликають звертатися до офіційного сайту або сторінок обленерго у соціальних мережах.